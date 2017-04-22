Şanlıurfa'da Köpek İçin Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

ŞANLIURFA'da, iki aile arasında köpek sahiplenilmesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Olay, öğleden sonra Nurkalkan Mahallesi'nde bulunan mağaralar bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, mağarada bulunan köpeklerin sahiplenilmesi nedeniyle Doğan ve Elmas ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kimlikleri belirsiz kişiler tarafından ateşlenen tabanca ile tüfekten çıkan kurşun ve saçmalara hedef olan İsmail Doğan olay yerinde öldü; Ahmet Elmas ve Mahmut Elmas ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere götürdü. Yaralılardan, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Elmas doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Mahmut Elmas'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polislerin olay yerindeki incelemesinin ardından İsmail Doğan ile Ahmet Elmas'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Polis, silahları ateşleyen kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.