Şanlıurfa'da kibritle oynayan çocuklar bodrumu yaktı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir apartmanın bodrum katında kibritle oynayan çocuklar, kıvılcımların hurdalık malzemelere sıçramasıyla yangına sebebiyet verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bodrum katında kibritle oynayan çocuklar, ateş kıvılcımlarının hurdalık alana sıçraması sonucu yangına neden oldu. Bina sakinlerinin bodrum katından çıkan dumanı fark etmesiyle olay yerin çağrılan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak olası bir facianın önüne geçti.

Yangın sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.