Şanlıurfa'da Kesilmiş Eşek Başları ve Derileri Bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal alanda kesilmiş eşek başları ve derileri bulundu.



İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çağa Mahallesi kırsalında, kesilmiş 4 eşeğe ait baş ve yüzülmüş deri gören çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi.



Olay yerine gelen jandarma ve Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.



Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.