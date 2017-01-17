Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal alanda kesilmiş eşek başları ve derileri bulundu.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çağa Mahallesi kırsalında, kesilmiş 4 eşeğe ait baş ve yüzülmüş deri gören çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şanlıurfa'da Kesilmiş Eşek Başları ve Derileri Bulundu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal alanda kesilmiş eşek başları ve derileri bulundu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal alanda kesilmiş eşek başları ve derileri bulundu.
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