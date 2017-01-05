Şanlıurfa'da Kck Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda daha önceden gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 30 kişiden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 17 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda daha önceden gözaltına alınan 30 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA