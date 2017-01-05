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Şanlıurfa'da Kck Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa'da Kck Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa’da PKK/KCK operasyonunda daha önceden gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 30 kişiden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 17 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da Kck Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda daha önceden gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 30 kişiden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 17 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda daha önceden gözaltına alınan 30 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

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