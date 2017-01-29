ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Mehmet Çelikli yönetimindeki 31 R 4068 plakalı otomobil, Yardımcı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı ve takla attı. Hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Çelikli ile yanındaki 2 kişi, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından tedavi için hastanelere götürüldü.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa'da Kaza: 3 Yaralı
ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.