Şanlıurfa'da Kaza: 1'i Ağır 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Siverek - Diyarbakır karayolunun 25. kilometresi Güvercin köyü yakınlarında Mehmet A.'ın kullandığı 63 PT 690 plakalı kamyon, Siverek yönüne ilerleyen Abdülnasir K. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan durumu ağır olan Abdülnasir K., ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.



Karakoç'un kamyonetle köylere giderek çerçilik yaptığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA