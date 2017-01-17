Şanlıurfa'da "Kayak" Keyfi

RAUF MALTAŞ - Yaz aylarında hava sıcaklığının normallerin üstüne çıktığı, kışın da kar yağışının nadir görüldüğü kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, vatandaşlar, 1919 rakımda güneş altında kayak yapmanın keyfini yaşıyor.



Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ Kayak Merkezi, bölgenin tek kayak merkezi olması dolayısıyla yoğun ilgi görüyor.



Çevresindeki dağlara göre beyaz örtüsüyle dikkati çeken, "Güneydoğu'nun Uludağ'ı" olarak nitelendirilen 1919 rakımlı Karacadağ, kayakçıların bölgedeki tek adresi olarak öne çıkıyor.



Havadan ve yerden çekilen görüntüleriyle farklı bir güzelliği yansıtan Karacadağ, özellikle hafta sonları, Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişiyi ağırlıyor. Karacadağ, diğer kayak merkezlerinden farklı olarak sıfırın altına düşmeyen sıcaklığıyla ziyaretçilerine güneş altında kayak keyfi yaşatıyor.



Günübirlik gelen ziyaretçiler, hem beyaz örtü üzerinde kayak keyfi yaşıyor hem de temiz havada mangal yakıyor.



Kimi vatandaşlar, kızakla kaymayı tercih ederken, leğen ve deniz yatağıyla kaymaya çalışanlar da renkli görüntüler oluşturuyor.



"Merkez destek bekliyor"



Merkez işletmecisi Orhan Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin yaklaşık 20 yıldır bölgede faaliyet gösterdiğini söyledi.



Hafta içi günlük 100'ü aşkın kişinin merkezi ziyaret ettiğini belirten Atilla, hafta sonu ise bu rakamın bine kadar yaklaştığını vurguladı.



Merkezin geliştirilmesi için desteğe ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Atilla, "Artık buraya otel ve güzel bir tesis gerekiyor. Burası bölgeye gelen halkı kaldırmıyor, yetersiz kalıyor. Su ihtiyacı da var. Daha önce hafta içi çalışmıyorduk, kapalı durumdaydık. Şu anda hafta içi de her gün 100-150 civarında insan geliyor. Yoğunluk gittikçe artıyor. Cumartesi 600, pazar günleri ise ziyaretçi bini buluyor ve gittikçe artıyor ama tesis yetersiz kalıyor." diye konuştu.



Karacadağ'a gelen vatandaşlardan Ali Kılıç da merkezi ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.



Kayak yapmayı öğrenirken çok kez düştüğünü anlatan Kılıç, merkezin bölge açısından gelecek vadettiğini dile getirdi.



Bölgedeki kış turizmi potansiyelinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Buraya biraz daha bakım yapılır ve önem verilirse Güneydoğu'nun kış turizminde merkezi olur. Eksikleri var yok değil ama zamanla daha iyi olacağını düşünüyorum." dedi.



Kayaksever Fahriye Cengiz de merkezin bölgedeki vatandaşlara farklı bir sosyal etkinlik yapma imkanı sağladığını söyledi.