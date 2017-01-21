Şanlıurfa'da Kavga: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi hafif yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çankaya Mahallesi'nde iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Kısa bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda, Ömer F, İsmail F, Mehmet F. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.