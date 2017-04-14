Şanlıurfa'da kavga: 2 yaralı



ŞANLIURFA'da, akraba iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki ailenin bireyleri arasında başlayan tartışma büyüyerek taş, sopa ve tabancanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla 28 yaşındaki Diyap Hase yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Hase ile darp edilen 15 yaşındaki Abdullah İpcin, çağırılan ambulansla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.



Polis, tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.