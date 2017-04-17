Şanlıurfa'da, kasa hırısızlığına 2 tutuklama



ŞANLIURFA'da, bir işyerinde kasa çalan ve polis takibiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.



Şanlıurfa'da, geçen ay içerisinde kepenklerini kırarak bir işyerine giren 2 kişi, içeride bulunan çelik kasayı çalarak kaçtı. İşyeri sahibinin durumu fark etmesinin ardından polis tarafından çalışma başlatıldı. İşyerinin güvenlik kamerasından hırsızlığı yapan kişilerin Abdurrahman Ü. ve İsmail E. olduğunu belirleyen polis, 2 şüpheliyi Eyyübiye Mahallesi'nde gizlendikleri evde yakaladı. Çaldıkları kasaya da ulaşan polisin sorgulamasının ardından adliyeye çıkarılan Abdurrahman Ü. ile İsmail E. çıkarıldıkları mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.