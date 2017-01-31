Şanlıurfa'da Karla Mücadele

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, karla mücadele çalışmalarını inceledi.



Demirkol ile beraberindekiler, ilçede devam eden karla mücadele çalışmalarını denetledi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Demirkol, yaptığı açıklamada, kar yağışı boyunca Fen İşleri, Temizlik ve Park Bahçeler müdürlükleri ekipleriyle olumsuzlukların önüne geçtiklerini söyledi.



Ekiplerin 24 saat sahada olduğunu belirten Demirkol, şunları kaydetti:



"Kar rahmettir. Bu rahmetin afete dönüşmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Belediye olarak hem ana arterlerimizde hem sokaklarımızda vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına, gerekli hazırlıkları önceden yaptık. Kar yağışının başlaması ile hazır olan ekibimiz, tüm araç ve gereçleriyle halkımızın hayatını kolaylaştırmak için sahada. Şehrin değişik yerlerinde çalışmalar yapıyor. 6 greyder, 6 ekskavatör ve küçük iş makinelerini de sayarsak 10 bekoloder ve kamyonla çalışıyoruz. Ekiplerimiz tüm tedbirleri en iyi şekilde aldı. Bu rahmeti afete dönüştürmeyeceğiz, halkımızın hayatını kolaylaştıracağız. Sahada çalışan tüm ekiplerimize ve bize bu çalışmalarda refakat eden meclis üyelerimize ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum."