Şanlıurfa'da Kar Kazalara Neden Oldu: 13 Yaralı

Şanlıurfa'da öğlenden sonra aniden bastıran kar nedeniyle, yaklaşık 40 aracın karıştığı trafik kazalarında 13 kişi yaralandı. Şanlıurfa-Diyarbakır, karayolu yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.



Türkiye'de karın ender düştüğü kentlerin başında gelen şehirde, aniden bastıran kar sürücüleri hazırlıksız yakaladı.



Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun GAP Havaalanı yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle aralarında otobüs, kamyon ve otomobillerin bulunduğu 40 araç kaza yaptı. Kazalarda yaralanan 13 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yağış nedeniyle Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu ulaşıma kapandı.



Trafik ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarıyor.