Şanlıurfa'da Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 8 Yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 10 FA 641 plakalı kamyonet, Bozova- Halfeti karayolu İncirlik Mahallesi yakınında devrildi.
Kazada kamyonette bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonette bulunanların Bozova'dan Halfeti'ye çeyiz almaya gittiği öğrenildi.