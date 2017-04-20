Şanlıurfa'da Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 8 Yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 8 Yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 10 FA 641 plakalı kamyonet, Bozova- Halfeti karayolu İncirlik Mahallesi yakınında devrildi.

Kazada kamyonette bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonette bulunanların Bozova'dan Halfeti'ye çeyiz almaya gittiği öğrenildi.

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