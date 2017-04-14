Şanlıurfa'da İşçiler Elektrik Akımına Kapıldı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan işçilerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Karakeçi Mahallesi'nde elektrik arızası onarımı yapan elektrik teknisyenleri Bilal Kırmızıtoprak ile Mehmet Emin Bardakçı, elektrik akımına kapıldı. İşçilerden Kırmızıtoprak, olay yerinde yaşamını yitirdi, Bardakçı ise ağır yaralandı.



Olayı fark eden mahalle sakinleri Bardakçı'yı Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.



Bardakçı, burada yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.