Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

Şanlıurfa'da bir kişinin öldürülmesi nedeniyle aralarında husumet başlayan aileler, gerçekleştirilen yemekle barıştırıldı.



Bozova ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce Mahmut Mermertaş'ın öldürülmesi sonucu Hadidi aşiretine mensup Mermertaş ile Mersavi aşiretine mensup Eroğlu aileleri arasında başlayan husumet, Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Dr. Feridun Öncel'in girişimleriyle kan davasına dönüşmeden sonlandırıldı.



Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde her iki ailenin üyeleri bir araya geldi.



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, burada yaptığı konuşmada, bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulunarak, ailelerin barışmasında katkı sunanlara teşekkür etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de Kur'an-ı Kerim'de insan öldürmenin yasaklandığını belirterek, "Kur'an-ı Kerim'de bir insanı öldüren, tüm insanlığı öldürmüş kabul ediliyor. Şimdi peygamberler şehrinde güzellikleriyle öne çıkan Hadidi ve Mersavi aşiretlerinin iki ailesine barış yakışıyor. İnsanoğlu beşerdir duygularına, öfkesine yenilebiliyor. Önemli olan toplum olarak bu yanlışı onarabilmektir. Ben her iki ailenin büyüklerine ve barışın sağlanmasını sağlayanlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Vali Yardımcısı Ufuk Akıl ise barış kararı aldıkları için her iki aileye teşekkür etti.



Konuşmaların ardından her iki ailenin büyükleri, tekbirler eşliğinde sarılarak barıştı. Yemekte ayrıca dua da edildi.