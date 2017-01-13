Şanlıurfa'da Horoz Dövüştürenlere Para Cezası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 3 kişiye yaklaşık 40 bin lira ceza uygulandı.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle bir kahvehaneye gitti.Yapılan incelemelerde kahvehanenin arka kısmında dövüş sahnesi olarak kullanılan gizli bölmede 15 horoz bulundu.Horozların sahibi olan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, horozlar ise av koruma ekiplerince muhafaza altına alındı. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadeleri alınan 3 kişiye, ilgili kanuna muhalefetten toplam 39 bin 765 lira ceza uygulandı.