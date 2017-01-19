Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollardan getirildiği belirlenen 100 küçükbaş hayvan ele geçirildi.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulutlu Mahallesi'nde içinde küçükbaş hayvanların bulunduğu 2 kamyoneti durdurmak istedi.
Jandarmanın ikazına uymayarak kaçan S.G. ve E.A'nın kullandığı kamyonetler, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu.
Araçlarda yapılan aramalarda, Suriye'den getirildiği belirlenen 100 küçükbaş hayvan ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 sürücü gözaltına alındı.
Hayvanlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.
Şanlıurfa'da Hayvan Kaçakçılığı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollardan getirildiği belirlenen 100 küçükbaş hayvan ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollardan getirildiği belirlenen 100 küçükbaş hayvan ele geçirildi.
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