Şanlıurfa'da Hayvan Hırsızlığına 6 Tutuklama

ŞANLIURFA'da, ahırlardan hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Şanlıurfa'da çeşitli tarihlerde kırsal mahallelerde bulunan ahırlarda 27 hayvan çalındı. Hırsızlıklara ilişkin soruşturma başlatan jandarma, 18 şüpheliyi hırsızlıkta kullandıkları 8 araç ile birlikte gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine konulurken, 12'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



- Şanlıurfa