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Şanlıurfa'da Fuar Alanı İhtiyacı Son Buluyor
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Şanlıurfa'da Fuar Alanı İhtiyacı Son Buluyor

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’nın fuar ihtiyacının karşılanabilmesi için Karaköprü’de yapmayı planladığı fuar alanı için Mayıs ayında ihaleye çıkıyor.

Şanlıurfa'da Fuar Alanı İhtiyacı Son Buluyor

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'nın fuar ihtiyacının karşılanabilmesi için Karaköprü'de yapmayı planladığı fuar alanı için Mayıs ayında ihaleye çıkıyor. 80 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak fuar alanı ile Şanlıurfa'nın marka değerleri daha iyi tanıtılmış olacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, fuar alanı ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını ve 5 Mayıs tarihinde ihaleye çıkacaklarını söyledi. Katıldığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarında müjdeli haberi veren Başkan Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa bulundurduğu kapasite bazında ele alınırsa ayda bir fuar yapabilecek kapasitededir. Şehrimizde mevcut olan bu kapasiteyi daha iyi kullanabilme noktasında Kalkınma Bakanlığında yapmış olduğumuz toplantı neticesinde en önemli adımı atmış olduk. Karaköprü ilçemizde 80 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak olan fuar merkezimiz kapalı alan olarak 14 bin metrekare ve diğer toplam holleriyle, konferans ve dinlenme gibi alanlarıyla kapalı alan olarak 30 bin metrekareden oluşacak. Öte yandan proje ile 670 oto kapasiteli otopark yer alacak. İhale günü de kesinleşti. İhalemiz 5 Mayısta gerçekleşiyor. Fuarla ilgili hep kendimizi komşu illerle kıyaslıyoruz fakat Şanlıurfa'nın tarım ve hayvancılık potansiyelinin bir ayağı eksiktir. O da insan ve girişimci ruhudur. Tüm çiftçi, sanayici ve işadamlarına sesleniyorum. Bu sorunu hep birlikte aşalım" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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Karaköprü, Şanlıurfa, 5 Mayıs, Urfa