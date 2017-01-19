Şanlıurfa'da Fidyecilere Yönelik Operasyon

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir kişiyi kaçırarak fidye istedikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Günce Mahallesi'nde yaşayan Azat E'nin (22) yaklaşık 4 ay önce iki kişi tarafından kaçırılıp bir bağ evine götürüldüğü, şahısların ailesinden 500 bin lira fidye istediği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.



Jandarma ekipleri, Azat E'nin, bağ evinden kendi imkanıyla kaçıp kurtulduğu olayla ilgili şüpheliler Cuma A. ile Yalçın A'yı Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yalçın A. tutuklandı, Cuma A. ise serbest bırakıldı.