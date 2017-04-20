Şanlıurfa'da Düğün Öncesi Feci Kaza: 4 Ölü, 8 Yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çeyiz almaya gidenlerin içinde bulunduğu açık kasa pikabın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çeyiz almaya gidenlerin içinde bulunduğu açık kasa pikabın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE TAKLA ATTI
Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova-Halfeti yolunun İncirli kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 FA 641 plakalı pikap, Halfeti'den Bozova'ya çeyiz almaya giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
4 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Bozova ve Şanlıurfa'dan giden ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.