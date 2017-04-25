Şanlıurfa'da, esnafa lahmacun ikramı



ŞANLIURFA'da, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında esnaflar tarafından 'Şükür' yemeği hazırlandı. Çarşı içerisinde kurulan sofrada 3 bin kişiye 10 bin lahmacun ikram edildi.



Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfalı esnaflar, tarafından 'Şükür' yemeği hazırlandı. Aşağı Sanayi Sitesi esnafları tarafından hazırlanan yemek ikramı için sokakta masalar kuruldu. İmece usulü ile hazırlanan 10 bin lahmacun, 3 bin kişiye dağıtıldı. Esnafın yoğun ilgi gösterdiği yemekte duaların okunmasının ardından lahmacunlar masalara dağıtılarak vatandaşlara ikram edildi. Her yıl geleneksel hale getirdikleri yemek ikramının bu yıl 4'ncüsünü düzenlediklerini ifade eden esnaf Ahmet Kırıcı, 'Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla her yıl geleneksel olarak bu yemeği düzenliyoruz. Esnaf olarak herkesin bu yemekte katkısı vardır. 3 bin kişiye 10 bin lahmacun ikramında bulunduk ve bu geleneğimizi önümüzdeki yıllarda devam ettireceğiz' diye konuştu.