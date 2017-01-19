Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Vinç Operatörü Öldü

Şanlıurfa'da inşaat çalışması esnasında elektrik akımına kapılan vinç operatörü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki bir inşaata malzeme indiren vinç operatörü Mehmet Badıllı (23), kullandığı iş makinesiyle elektrik direğine çarptı.



Direğin aracın üstüne devrilmesi sonucu akıma kapılan Badıllı, olay yerinde hayatını kaybetti.



Badıllı'nın cesedi, otopsi işlemlerinin yapılması için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.