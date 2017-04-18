Şanlıurfa'da dolu yağışı



ŞANLIURFA akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.



Kent merkezinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, kent merkezinde vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini korumak için işyerlerine ve korunaklı yerlere atarak, yağışın bitmesini bekledi. Dolu yağışı yüzünden bazı yollar ve alt geçitlerin sular altında kalmasına, maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışında cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, yaya ve araçlar su birikintisi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yağışlar nedeniyle tıkanan loğalar yüzünden bazı ev ve işyerlerini ise su bastı. Kırsal mahallelerde de etkili olan dolu yağışı yüzünden ekili arazilere zarar verdi. Dolu yağışının ardından yerler beyaz bir örtüyle kaplandı.