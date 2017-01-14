Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dolandırıcılık, sahtecilik ve vergi usulsüzlüğü yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe merkezi ile Aligör Mahallesi'nde daha önce tespit edilen 16 ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonlarda Abdulkadir P, Selahattin A, Yılmaz P, Yaman P, Halit A, Mehmet E, Mahmut E, Orhan D, İsmail Y, Mehmet Y, Özkan K, Şükrü A, Ziya A. ve Serdar Ö, dolandırıcılık, sahtecilik ve vergi usulsüzlüğü yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aralamalarda 52 sahte fiş, 10 sahte fatura koçanı, 3 bilgisayar kasası, 4 dizüstü bilgisayar, 4 yazıcı, hafızalı fotokopi makinesi, cep telefonu, tablet ve 10 hafıza kartı ele geçirildi.



Zanlılardan İsmail Y, Mehmet Y, Özkan K, Şükrü A. ve Ziya A. ifadelerinin alınmasının ardından bir suç unsuruna rastlanmadığı için cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, daha önceden akaryakıt kaçakçılığı suçundan araması bulunan Serdar Ö. ise cezaevine teslim edildi.



Diğer zanlıların ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.