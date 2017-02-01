Şanlıurfa'da 'Deriye Ses Veren' Tef Ustalarının Sayısı Azaldı

ŞANLIURFA'da, bir dönem 100 civarında bulunan tef imalatçısının sayısı 2'ye düştü.



Şanlıurfa'da el davulu ve tef olarak bilinen arbaneye son dönemlerde ilahi gruplarının çıkması ve sektörün gelişmesiyle ilgi arttı. Ancak bir dönem 100 üzerinde olan imalatçıdan günümüze sadece 2 ustanın kalması tef üretimini olumsuz etkiledi. Ham derinin zahmetli işlemden geçirilerek tef haline geldiğini belirten deri ustası Mehmet Karaca, şu an Türkiye'nin dört bir tarafından gelen siparişleri karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.



Son yıllarda ilginin artmasıyla birlikte siparişlere yetişmekte zorlandıklarını anlatan Karaca şöyle dedi:



"Ben baba mesleğini yapıyorum. İlahi grupları son zamanlarda Şanlıurfa gibi Türkiye'nin birçok kentinde yaygın olmaya başladı. Ancak tef üretimini Şanlıurfa'da sadece 2 usta yaşatmaya çalışıyor. Tef yapımı oldukça zahmetli bir iştir. İyi bir tef yapmak için oğlak, koyun veya keçi derileri bir gün suda bekletiliyor. Sudan çıkarıldıktan sonra hamam otuyla derinin tivi dökülüyor. Çakma ve kurutma gibi işlemler sonrası deri, tekrar suya bekletiliyor, kasnaklar hazırlanıyor ve halkaları takılıyor. Bu aşamadan sonra deri kasnağa geçirilip, etrafı süsleniyor. Şu an satışa sunduğumuz teflere yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor. Tanesini 25 ile 50 lira arasında satıyoruz ve gelen siparişleri karşılamakta güçlük çekiyoruz."



- Şanlıurfa