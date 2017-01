Şanlıurfa'da 'Cosme' Projesi Tanıtıldı

Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 'COSME' Projesi ile Uygulanan Teşvik ve Destekler programının tanıtım toplantısı yapıldı.



Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda projenin tanıtımı yapıldı. Toplantıya Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkan vekili İsa Kızıldemir, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ŞUTSO Kayyum Başkanı İsmail Demirkol, Oda Başkanları ile iş adamları katıldı.



COSME Projesinin Şanlıurfa için önemli bir yatırım olacağını ifade eden Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, şunları söyledi.



'Şanlıurfa'da Uygulanan Teşvik ve Destekler' toplantısı ekonominin can damarı olan KOBİ'lere can katacağına yürekten inanıyorum. Sürdürülebilir bir destek sisteminin geliştirilmesi, uygulanması girişimci ve girişimciliği benimseyen bir kültürün geliştirilmesi, girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılarak danışmanlık sisteminin uygulanması ve finansmana erişmenin kolaylaştırılması girişimciliğin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi kritik öneme sahiptir. Avrupa Birliği işletmelerin ve KOBİ'lerin rekabet edebileceği programı COSME ile aranan kan bulunmuştur. KOBİ'lerin başlangıç ve büyümelerinin desteklendiği COSME programının ulusal koordinasyonu olan KOSKEP bu kapsamda önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Önemli bir sanayi potansiyelini barındıran Şanlıurfa için COSME programları büyük bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Şanlıurfa Valiliği olarak bu kapsamda yapılan çalışmalara katkı sağlamayı bir görev olarak görüyoruz.



İş dünyasına büyük bir ihtiyacın olduğunu ifade eden ŞUTSO Başkanı İsmail Demirkol, 'Ülkemiz her zaman güçlü olmak zorundadır. Bu zor günlerde iş dünyasının gücüne ihtiyaç vardır. Ülkenin kalkınmasını sağlayan özel sektördür. Hükümette bunun bilincinde ve parayı vermenin gayreti içerisindedir. Bu para ile istihdam ve üretim sağlanacaktır' diye konuştu.