Şanlıurfa'da Çocuğa İşkence İddiası

Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğa işkence yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Eyyübiye ilçesinin Selmanlar Mahallesi'nde inşaatta çalışan 3 Suriye uyruklunun, 9 yaşındaki Mustafa Y'ye işkence yapıldığı öne sürülen görüntülerle ilgili çalışma başlattı.



Bu kapsamda jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla Mahir E. (22) ve İsmail M'yi (17) aynı mahallede yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.