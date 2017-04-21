Şanlıurfa'da Çocuğa Işkence Iddiası

Şanlıurfa'da Suriye uyruklu işçilerin 9 yaşındaki çocuğa işkence yaptığı iddia edilen görüntülerin basında yer alması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı merkez Eyyübiye ilçesinin Selmanlar Mahallesinde inşaatta çalışan 3 Suriye uyruklu kişinin, 9 yaşındaki Mustafa Y'ye işkence yaptıkları öne sürülen görüntülerle ilgili çalışma başlattı.



Bu kapsamda jandarma ekipleri, mahalleye giderek, çocuğun yakınlarıyla görüşüp ifadelerini aldı. Ekipler, mahalleden ayrıldıkları belirtilen söz konusu olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanması çalışmalarını sürdürüyor.