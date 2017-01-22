Şanlıurfa'da Çizgili Sırtlan Kazada Telef Oldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir çizgili sırtlan aracın çarpması sonucu telef oldu.



Alınan bilgiye göre, Birecik-Suruç karayolunun Arat Dağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan çizgili sırtlana, henüz sürücüsünün ismi ve plakası tespit edilemeyen bir araç çarptıktan sonra kaçtı.



Telef olan hayvanı fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirildi. Bölgede inceleme yapan ilk ekip, hayvanın, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve bölgede ender görülen 8 yaşlarındaki bir çizgili sırtlan olduğunu belirledi.



Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parlar Şube Müdürlüğü ekipleri de telef olan hayvanın çizgili sırtlan olduğunu belirtti, ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.



Bölgede yaklaşık 7 yıl önce yuvaları tespit edildiği duyurulan çizgili sırtlanlar, bozkır ve kayalık alanlarda yaşıyor.