Şanlıurfa'da, Çipli Kimlik Kuyruğu

Şanlıurfa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nde, çipli kimlik kartı başvurularının başlaması yoğunluğuna neden oldu.İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda yeni çipli kimliklerin vatandaşa dağıtılmaya başlamasıyla Şanlıurfa'da yoğunluk yaşandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne gelen çok sayıda vatandaş, kimlik kartı başvurusu için uzun kuyruk oluşturdu.



Kimlik kartı için başvuruda bulunan vatandaşlar, personel yetersizliğinden uzun kuyrukta beklediklerini ifade etti. Soğuk havada kuyrukta bekleyen ve başvurularını yapanların kimliklerinin ise 10 gün içerisinde posta yoluyla adreslerine gönderileceği kaydedildi.