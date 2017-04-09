Şanlıurfa'da Cinayet

Şanlıurfa'da bir kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.



Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, silahla başından vurularak öldürülen kişinin Fatih Çiftçi (40) olduğu tespit edildi.



Çiftçi'nin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Çiftçi ile aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Ömer Y, cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Emniyette suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlının olayda kullandığı tabancayı attığını söylediği sulama kanalında ise su altı polisleri arama çalışması yürütüyor.