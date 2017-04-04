Şanlıurfa'da Cinayet: 1 Ölü

Harran ilçesinde bıçaklanan Suriye uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.



Harran ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Suriye uyruklu İbrahim Zekeriya'nın (17) yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede Zekeriya'nın bıçaklandığını belirledi. Harran Devlet Hastanesine kaldırılan Zekeriya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.