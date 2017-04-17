Şanlıurfa'da Çiğköfteli 'Evet' Kutlaması

ŞANLIURFA'da bir grup esnaf, çiğköfteli 'Evet' kutlaması yaptı. Ak Parti Milletvekili Halil Özcan, 'Evet'li çiğköfte yemenin herkese nasip olmayacağını söyledi.



Dün yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması referandum sonuçlarında yüzde 70.2 oranında 'Evet' oyu çıkan Şanlıurfa'da Kuyubaşı esnafı, çiğköfte partisi düzenledi. Onikiler Mahallesi'ndeki parkta bir araya gelen esnaf, üzerinde 'Evet şerefine çiğköfte partisi' yazılı pankartın önünde çiğköfte yoğurdu. Seçim bölgesinde esnafları ziyaret eden Ak Parti Milletvekili Halil Özcan'ın da katıldığı partide yoğrulan çiğköfte esnaf ve vatandaşlara ikram edildi.



Türkiye'nin geleceği için çalışacaklarını ifade eden Özcan, şunları söyledi:



"Yeni bir günle yeni güçlü bir Türkiye ile uyandık. Şanlıurfa'da bayram havası yaşıyoruz. Şanlıurfa zaten Cumhurbaşkanımızı çok seviyor ve onun bir fanatiği ve halk olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında durmuştur. Evet şerefine verilen çiğköfte partisine konuk olduk. Çok güzel bir evet tadı veriyor bu çiğköfte, biberiyle, tadıyla, yoğurmasıyla çok güzel bir çiğköfte olmuş. Kuyubaşı'ndaki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra Şanlıurfa için çalışacağız. Hükümet olarak inşallah terörle uğraşacağız. Bu gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür. Hayır, ya da evetçiler diye ayrıştırma değil birleştirmedir. Tek kazanan bu millet ve ülke olmuştur. Çiğköfte deyince Şanlıurfa akla geliyor ve başka bir şeyle kutlanmaz. Şanlıurfa'da 'Evet' çiğköfteyle kutlanır. Vatandaşlarımız kutlama yapmış bizde yolda geçerken görüp çiğköfteye katıldık. 'Evet' çiğköftesi gerçekten çok lezzetli olmuş ve karnımızı da doyurduk. 'Evet' çiğköftesini yemek herkese nasip olmaz. Yeni ve güçlü bir Türkiye ile daha da ileriye gideceğiz. Bu memleket hepimizin ve Şanlıurfa'nın huzuru bozulmasın. Şanlıurfa'nın huzur kenti olarak kalması için Türk, Kürt Sünni, Arap ve Alevi'siyle zaten Şanlıurfa İbrahim'i bir kent olduğunu göstermiş, huzuru ve beraberliğini korumuş bundan sonra da koruyacaktır. Terör örgütleri ve şer odaklarının yuvalanmasına asla müsaade etmemiş ve bundan sonra da etmeyecektir."



- Şanlıurfa