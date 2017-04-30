Şanlıurfa'da Bisiklet Tutkunları Yarıştı

ŞANLIURFA'da düzenlenen 'Yol Bisiklet' yarışmasında 80 bisiklet tutkunu kıyasıya yarıştı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Yol Bisikleti' yarışması düzenlendi. 2 kategoride yapılan yarışmaya Türkiye'nin birçok ilinden sporcu katıldı. 80 bisiklet tutkunun katıldığı yarışma Bamyasuyu Mahallesi'ndeki start noktasında başladı. 38 ile 66 kilometrelik parkurda bisiklet tutkunları kıyasıya birbiriyle yarıştı. Güvenlik önlemlerinin alındığı parkurlarda yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. 38 kilometrelik gençler kategorisinde Balkan Bisiklet Şampiyonu Fatma Sezer ve Halil İbrahim Doğan birinci oldu. 66 kilometrelik büyükler kategorisinde ise Abdülkadir Kelleci birinci oldu. 2016 yılında Edirne'de düzenlenen 'Yol Bisikleti' yarışmasında birçok ülkeden katılan sporcuları geride bırakarak Balkan Şampiyonu olan Kazım Karabekir Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Sezer, 2017'deki yarışmalara hazırlandığını söyledi. Şanlıurfa'da düzenlenen yarışmada 38 kilometrelik parkurda yarıştığını ve güzel bir parkurda birinci gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Sezer, "2016 yılında Balkan şampiyonu oldum. Buradaki yarışmaya Karaman'dan katılıyorum. Gerçekten çok güzel bir parkurda yarıştık. 38 kilometrelik parkurda birinci geldim ve 2017 yılında yapılacak olan yarışmalara hazırlanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Yarışmacıların start noktasında toplanması



Yarışmanın başlaması



Bisiklet tutkunlarının parkurlardan geçmesi



Bitiş çizgisine gelen bisikletçiler



Balkan şampiyonu Fatma Sezer ile röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA