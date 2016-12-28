Şanlıurfa'da Bir Araçta Çok Sayıda Mermi Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uzun namlulu silaha ait 10 bin 90 mermi ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale-Ceylanpınar karayolunda yaptığı kontrollerde K.E'nin kullandığı aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada 10 bin 90 uzun namlulu silaha ait mermi ele geçirildi.



Olayla ilgili sürücü K.E. gözaltına alındı.