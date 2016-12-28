Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uzun namlulu silaha ait 10 bin 90 mermi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale-Ceylanpınar karayolunda yaptığı kontrollerde K.E'nin kullandığı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 10 bin 90 uzun namlulu silaha ait mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü K.E. gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da Bir Araçta Çok Sayıda Mermi Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uzun namlulu silaha ait 10 bin 90 mermi ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uzun namlulu silaha ait 10 bin 90 mermi ele geçirildi.
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