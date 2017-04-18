Şanlıurfa'da Bilim Fuarı İkinci Kez Kapılarını Açtı

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarının açılışını gerçekleştirdi.



Rabia Meydanında düzenlenen açılışa Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Harran Kaymakamı Temel Ayça, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Akif Kırıkçı ve öğrenciler ile öğretmenler katıldı.



Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İl Halk Eğitim Merkezi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait kadın kültür merkezinin katılımıyla çok sayıda stant kurularak açılan fuarda, yıl içerisinde bu birimlerde öğretmen ve öğrencilerin el emeği göz nuru eserleri sergilendi.



Fuarın açılış töreninde konuşan Vali Tuna, "Bilim dünyasında Türkiye'yi çok ileri noktaya götürmek ve gelecek hedeflere ulaşmak için mutlaka insan yetiştirmemiz, bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Öğrendiklerimizi teknolojiye dönüştürmemiz ve hem ülkemizin ihtiyacını görüp hem de bütün dünyaya ihraç etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da mesleki ve teknik eğitimdir. Bunu mutlaka çok ileri standartlara kavuşturmalıyız. Bugün birçok iş kolunda, sektörde nitelikli eleman bulamadığı için üretimini arttıramayan işyerleri var. Çocuklarımıza mutlaka bunu vermemiz gerekiyor, bunda öğretmenlere de büyük görev düşüyor. Üniversite okumak mutlaka önemli ama her şey değil. Üniversiteyi nasıl olsa okursunuz hiç olmazsa liseyi bitirdiğinizde bir meslek, bir beceri varsa bununla eğer hayatı kurma şansı ortaya çıkıyorsa bu önemli bir avantaj. Bugün gelişmiş ülkeler bunu böyle yapıyor. Bu nedenle liselerde verilen eğitimlere de önem vererek, kendi işlerini kurabilecek seviyeye getirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından 2. Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı, kesilen kurdeleyle ziyarete açıldı. Vali Tuna ve beraberindekiler fuarda yer alan stantları gezerek, öğrenci ve kursiyerlerin çalışmalarını inceledi. - ŞANLIURFA