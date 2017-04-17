Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Rabia Meydanı'nda iki kişi arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bacağından bıçaklanan Hüseyin A. isimli Suriye vatandaşı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerine giden polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA