Şanlıurfa'da Besiciler Dertli

Şanlıurfa'da besiciler, küçükbaş hayvancılığın bitme noktasına geldiğini savunarak, hayvan sayısının yetersizliğinden yakındı.



Şanlıurfa Koyun Keçi Islah Birliği İstişare Toplantısı'nda yetiştiricilerle geçtiğimiz gün bir araya gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in, Şanlıurfa'daki 2 milyon küçükbaş hayvan sayısının kente yakışmadığını bunun 5- 10 milyon olması gerektiğini söyledi. Bakan'ın bu talebi üzerine Yenice Mahallesi'nde besicilik yapan vatandaşlar, hayvancılığın kentte bitme noktasına geldiğini savundu. Şanlıurfa'da 20 yıldır geçimini küçükbaş hayvancılık yaparak sağlamaya çalışan Kadir Kılıç, bu yıl gibi hayvancılığın can çekiştiğini görmediğini ifade ederek şunları söyledi:



"Şanlıurfa'da hayvancılık geriliyor. Bunun sebebi yeterli miktarda mal olmayışından kaynaklanıyor. Şanlıurfa'da her geçen gün hayvancılık ölmeye başladı. Arpa kilosu aldı başını gidiyor. Bir vatandaş artık gelip bir küçükbaş kurban alamıyor. Bin liranın üzerinde koyun satışları yapılıyor. Sayın Bakanımız Faruk Çelik, açıklamasında et getireceğini belirtmişti. Kafkas etini 22.5 liradan piyasaya süreceğini belirtmişti. Maalesef et yok, ne canlı hayvan var, ne de et var. Kasaplarda et fiyatları almış başını gidiyor. Şanlıurfa'da her geçen gün küçükbaş hayvancılık sayısı düşüyor. Böyle giderse bir kilo etin fiyatı 60 liraya yükselecektir. Fakir fukara yarım kilo et yiyemeyecektir. Bir çift koyunu 2 bin 200 liraya aldık. Bu fiyatta aldığımız hayvanı, aynı fiyatta satamadığımız gibi yine aynı fiyatta alamıyoruz. Bu tür şeyler söylemekle olmuyor. Piyasaya mal gelmesi gerekiyor. Canlı ve angus gelmesi durumunda piyasa canlanacak. Aksi takdirde hayvancılığın bitme noktasına gelindi."



Bu yıl küçükbaş hayvan bulmakta zorlandığını ifade eden besici Mehmet Baturalp ise, geçen yıl 9 liradan satılan koyunun bu yıl 13 liradan alıcı bulduğunu ifade ederek, "Bakanımız her defasında mal geleceğini söylüyor ama biz canlı hayvan göremiyoruz. Benim yaşım 65 bu yılki fiyatları hiç görmemiştim. Bu yıl haddinden fazla yükseldi. Saman fiyatlar da her geçen gün artıyor. Bakan Çelik hep açıklama yapıyor ama biz canlı hayvan göremedik. Şanlıurfa'da küçükbaş hayvancılık artık yetersiz olmaya başladı" şeklinde konuştu.Şanlıurfa'da bu yıl küçükbaş hayvancılığında sıkıntılar yaşandığını kaydeden Hüseyin Çiçek de, hayvancılığın bitme noktasına geldiğini savunarak, "Bu fiyat artışı yüzünden alıcı ve satıcı bulunmuyor. Küçükbaş hayvancılık bitmek üzere esnaf zarar içerisinde küçükbaş yetersizdir. Acilen besicilere destek çıkılması gerekiyor. Biz burada satışını yaptığımız hayvanı, aynı fiyatta satın alamıyoruz. Kırmızı saman fiyatı her gün artıyor. Besicilik can çekiyor" diye konuştu.