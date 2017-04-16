Şanlıurfa'da Bakan Çelik ve Ak Partililerden Kutlama

ANAYASA değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' oyu çıktığının açıklanması üzerine Şanlıurfa'da, Ak Partililer tarafından kutlama yapıldı. Kutlamalara katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, vatandaşlara teşekkür etti.



Anayasa değişikliğine ilişkin oylamanın tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde Ak Parti il binası önünde kutlama yapıldı. Bina önünde sevinç gösterisi yapanlara hitap eden Bakan Faruk Çelik, Şanlıurfa'da yüzde 71 oranında 'evet' çıktığını belirterek teşekkür etti. Bakan Çelik, şunları söyledi:



"Şanlıurfa yüzde 71'lik destek oranıyla kampanya döneminde ifade ettiğim gibi Türkiye'ye ışık saçmıştır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2 milyon Şanlıurfalı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizin birliği, dirliği ve gelişmesi konusunda bugüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde gösterdiğimiz çalışmaları bundan sonra daha da hızlandırarak, daha da artırarak Şanlıurfa'nın daha da gelişen ve kalkınan bir il olması konusunda elimizden ne geliyorsa dün esirgemedik, bu gün esirgemiyoruz ve gelecekte de esirgemeyeceğiz."



Bakan Çelik konuşmasının ardından parti binasından ayrılarak havayoluyla Ankara'ya gitti.



- Şanlıurfa