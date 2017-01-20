Şanlıurfa'da Araç Kundaklanması Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki aracın kundaklanması güvenlik kamerasına yansıdı.



Siverek Akil Gençler İlçe Başkanı Mazlum Tüysüz'ün Yenişehir Mahallesi'nde evinin önündeki otomobili, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından kundaklandı.



Aracının yandığını fark eden Tüysüz, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Tüysüz'ün kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.



Otomobilin kundaklanması evin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kayıtlarda, elinde küçük bir bidon bulunan yüzü kapalı kişinin, otomobilin önce lastikleri daha sonra üzerine yanıcı madde döktüğü ve camını kırdığı aracı ateşe verip kaçtığı görülüyor.



Tüysüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saat 03.00 sıralarında patlama sesiyle uyandıklarını söyledi.



Dışarı baktığında aracının yandığını gördüğünü dile getiren Tüysüz, "Zanlıyı bulmak için peşine düştük. Ardından kendi imkanlarımızla aracı söndürmeye çalıştık. İtfaiyeye, emniyet güçlerine haber verdik. Emniyet güçlerinden olayın failinin bulunmasını istiyoruz." dedi.