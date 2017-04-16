Amca Çocuklarının Arazi Kavgasında İki Kardeş Öldü

Şanlıurfa'nın Mehmetçik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı.

2 KARDEŞ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Popmalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, saçmaların isabet ettiği 3 kardeşten, Habip ve Mehmet Gümüşkolan olay yerinde yaşamını yitirdi, Cumali Gümüşkolan ise yaralandı.

YARALININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Cumali Gümüşkolan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Cumali Gümüşkolan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Gümüşkolan kardeşlerin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi aldı.