Şanlıurfa'da Ailelerin Çocuk Kavgası: 2'si Polis, 6 Yaralı

ŞANLIURFA'da çocukları arasında sabah saatlerinde çıkan kavgayla ilgili barışmak için bir araya gelen iki aile arasında başlayan bıçak, taş, sopa ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada 2'si polis, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.



Olay, akşam saatlerinde Sarayönü Mahallesi'nde meydana geldi. Barbaros ve Rızvanoğlu ailelerinin okula giden çocukları arasında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın ardından Barbaros ailesinin fertleri barışmak için Sarayönü Polis Merkezi'ne yaklaşık 30 metre mesafedeki Kamberiye sokakta bulunan Rızvanoğlu ailesinin evlerinin önüne 63 D 366 plakalı otomobille gitti. Burada iki aile arasında yeniden başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçak, taş, sopa ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgada pompalı tüfeklerin saçmalarıyla isimleri öğrenilemeyen iki polis memuru ile taraflardan Mehmet Barbaros, Murat Barbaros, Ali Barbaros ve İsmail Rızvanoğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



Polis kavgaya karışan her iki aileye mensup 9 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada Barbaros ailesine ait 63 D 366 plakalı otomobile Rızvanoğlu fertleri tarafından taş, sopa ve demir çubuklarla zarar verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



