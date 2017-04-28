Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavga: 10 yaralı



ŞANLIURFA'da, iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan, tabanca ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgada, 10 kişi yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir prefabrik atölyesi önünde meydana geldi. Canbeyli ile Bülbül ailesinin fertleri arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgada, 10 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



Olay yerinde inceleme yapan polis, ikinci bir kavganın yaşanmaması için zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı.