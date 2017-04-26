Şanlıurfa'da Acil Çağrılar Tek Merkezde Toplanacak

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, yapımında sona gelinen Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu.



Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde yer alacak olan 112 Acil Çağrı Merkezindeki incelemeleri sırasında YİKOB Başkanı Vali Yardımcısı Fatih Çelikkaya ve Yikob yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Tuna,eksikliklerin giderilmesi talimatı verdi.



Karaköprü ilçesinde yapımı devam eden merkezi ziyaretinin ardından bir açıklama yapan Vali Tuna,yapılan 112 Acil Çağrı Merkezinin Türkiye'deki merkezler arasında sahip olduğu özgün projeyle öne çıktığını, bittikten sonra tüm acil çağrıların merkezden alınacağını, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık gibi tüm acil durum çağrılarının buradan komute edileceğini kaydetti. Açıklamasına devam eden Vali Tuna, "Kriz durumlarında ise burası kriz yönetim merkezi olarak görev yapacak. Aynı zamanda mobese sistemleriyle uyumlu olarak güvenlik odaklı bir merkez olacak. Şanlıurfa'nın huzur ve güven ortamı içerisinde olması için afet durumlarında da krizlerin yönetildiği bir merkez olacak. İçişleri Bakanlığımız tarafından sağlanan 6 milyon TL bütçeyle tamamlanarak hizmete hazır olacak" dedi. - ŞANLIURFA