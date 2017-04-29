Şanlıurfa'da 99 Aranan Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yapılan uygulamalarda 99 aranan şahıs yakalandı.



Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde dün gece 102 farklı noktada asayiş uygulaması gerçekleştirdi. İlçe ve kısal mahalle girişlerinde yapılan uygulamada 22 bin 746 şahıs ile 10 bin 318 araç kontrol edildi. Kontroller sonucunda çeşitli suçlardan aranan 99 kişi yakalanırken 5 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. 160 araca toplam 77 bin 141 lira para cezasının kesildiği uygulamalarda 79 araç trafikten men edilirken bir aranan araç ile bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 bin 260 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - ŞANLIURFA