Şanlıurfa'da 43 Aranan Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 55 noktada yol uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda toplam 10 bin 539 kişi ile 4 bin 40 araç sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs yakalandı. Uygulamalarda ayrıca 44 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 360 adet gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği uygulamalarda 93 araca 34 bin 232 lira para cezası kesen ekipler, 22 aracı ise trafikten men etti. - ŞANLIURFA