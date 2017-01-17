Şanlıurfa'da 4 Yılda 40 Böbrek Ameliyatı Yapıldı

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi'nde 4 yılda 40 böbrek ameliyatının yapıldığı bildirildi.



Üroloji Servisi doktorlarından Engin Özbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık alanında kentte son dönemde büyük oranda ilerlemenin görüldüğünü belirtti.



Kentte özellikle üroloji alanında son dönemde hastaların önemli oranda taleplerinin karşılandığını ifade eden Özbay, hastanede başta böbrek kanseri olmak üzere prostat gibi ameliyatları başarıyla 9 kişilik bir ekiple gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Şanlıurfa'da 4 yılda 40 böbrek ameliyatı yaptıklarını vurgulayan Özbay, şunları kaydetti:



"Üroloji Bölümü olarak, ürolojik kanserleri başarıyla tedavi edebilmekteyiz. Bunlar arasında böbrek, prostat, mesane, yumurtalık kanserleri görülüyor. Bu hastalıklar başlangıç ve ileri evrelerde olabiliyor. Şanlıurfa'da 4 yılda 40 böbrek ameliyatı yaptık. Hastanın müracaatına bağlı olarak zaten ameliyatları yapıyoruz, gelen her hastanın ihtiyacını gideriyoruz. Kentte 40 böbrek ameliyatının çıkarılması nüfusa göre iyi bir rakam. Şanlıurfa'da böbrek kanseri tanısı konulan hastaların hemen hemen tamamını ameliyat ediyoruz. Burada da ekip halinde çalışıyoruz. 9 kişilik bir ekibimiz var."



Cerrahi branşlar içerisinde en zor ameliyatlardan birisinin de idrar kanseri ameliyatı olduğuna dikkati çeken Özbay, serviste 20 kez de idrar kanseri ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bağırsaklardan parça alarak ameliyatlarını gerçekleştirdiklerini aktaran Özbay, yaptıkları ameliyatlarda yüzde 95'lik bir başarı yakaladıklarını sözlerine ekledi.