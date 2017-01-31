Şanlıurfa'da 30 Araçlı Zincirleme Kaza 33 Yaralı

Şanlıurfa'da 30 araçlı zincirleme kaza 33 yaralı(Tür: Yurt)

Şanlıurfa'da 30 araçlı zincirleme kaza 33 yaralı

(Tür: Yurt)

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Şanlıurfa, Kaza, Urfa