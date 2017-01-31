Şanlıurfa'da 30 Araçlı Zincirleme Kaza: 33 Yaralı (2)

2 KİŞİ ÖLDÜ



Şanlıurfa'da etkili olan yoğun kar yağışını nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 33 kişiden 2'si, tedavi gördükleri hastanede kurtarılamadı. Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, GAP Havaalanı yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yollarda mahsur kalan yolcu ve sürücülere ise Kızılay aracılığıyla kumanya dağıtıldığını söyledi. Vali Tuna, yarın beklenen don nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kadınların ise idari izinli olduğunu söyledi.



